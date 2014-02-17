Чернобыльская АЭС откорректировала стоимость закрытия трех энергоблоков

Чернобыльская атомная электростанция, ранее заявившая, что стоимость работ по закрытию и окончательному консервированию трех ее блоков обойдется в 385 млрд грн до 2028 года, откорректировала данную сумму, снизив ее до 385 млн грн.

Об этом говорится в сообщении станции.

«В сообщении от 14.02.2014 о получении экспертного отчета относительно рассмотрения проектной документации проекта "Окончательное закрытие и консервация блоков № 1, 2, 3 Чернобыльской АЭС" (ОЗиК) допущена ошибка в указании стоимости проекта. Согласно вышеуказанному отчету, сметная стоимость строительных работ по проекту составляет свыше 385 млн грн», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на создание на промышленной площадке Чернобыльской АЭС инфраструктуры для обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами в 2013 году было направленно 52,553 млн грн.

Предприятие «Новарка» аккредитовано в Украине для выполнения проекта строительства нового укрытия для Чернобыльского фонда «Укрытие».

Завершение работ по строительству объекта «Укрытие» на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС планируется к 2015 году. Стоимость сооружения оценивается в 980 млн евро, при этом в контрактах с концерном «Новарка» зафиксирована сумма 935 млн евро.