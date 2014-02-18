Запорожская АЭС внедрила мультимедийные модули для обучения ремонтного персонала

Запорожская атомная электростанция в рамках международного проекта по созданию Национального центра подготовки ремонтного персонала внедрила мультимедийные модули французской компании AREVA, говорится в сообщении станции.

«В рамках международного проекта по созданию национального центра подготовки ремонтного персонала предусмотрена установка более 100 различных тренажеров», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, этот процесс рассчитан на несколько этапов. На первом будет установлено девять тренажеров. Для шести из них уже разработаны мультимедийные модули, позволяющие проводить практическое обучение. Ещё три модуля будут получены в конце февраля, сообщил информационный центр ЗАЭС.

«Несмотря на то, что речь идёт о девяти разных модулях, предназначенных для различных тренажеров, между собой их объединяет общая структура, технология подготовки, методология. Интерфейс этих модулей практически одинаков и работает как веб-сайт», - отмечено в сообщении станции.

«AREVA предложила несколько этапов обучения с помощью модулей: подготовку, введение, объяснение, демонстрацию и заключение. На этапе объяснения для сложного оборудования (например, машины перегрузочной) используются фотографии, чертежи, разрезы, слайды. Это позволит наглядно представить конструкцию и понять, что именно будет выполняться во время практической части занятий», - подчеркивается в сообщении.

Как отмечается в сообщении станции, мультимедийные курсы призваны на порядок повысить эффективность обучения ремонтного персонала. Все шесть модулей успешно прошли испытания и приняты.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – самая мощная АЭС в Европе и лидер электроэнергетики Украины, представляет собой уникальный энергокомплекс из 6 отдельных энергоблоков общей мощностью 6 000 МВт. Первый блок станции был построен в 1984 г. последний – в 1995 г.

AREVA — французская компания, занимающаяся разработкой и производством оборудования для атомной энергетики и производства электроэнергии из альтернативных источников. Единственная компания, представленная во всех видах деятельности, связанной с производством ядерной энергии. Штаб-квартира компании находится в Курбевуа, Париж.