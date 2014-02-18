Энергоблоками Ривненской АЭС выработано 395 млрд кВт/ч электроэнергии со дня введения в действие первого энергоблока станции в декабре 1980 года, говорится в сообщении станции.

«Вся производимая электроэнергия направляется линиями электропередачи через открытые распределительные устройства напряжением 110, 330 и 750 кВ в Ривне, Луцк, Ковель, Грабов, объединенную энергосистему страны. Потребление электричества только в Ривненской области в прошлом году составило около 2 млрд кВт/ч», - говорится в сообщении.

По состоянию на 8:00 18 февраля в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2 155 МВт.

«Действует диспетчерское ограничение. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», - отмечается в сообщении.

На энергоблоке № 2 - 36 -е сутки среднего планово-предупредительного ремонта. В ремонте оборудование третьего канала системы безопасности.

«Выполнен вихретоковый контроль теплообменных трубок парогенераторов. Продолжаются работы на турбоагрегатах и генераторах. Все работы проводятся согласно графику», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки энергоблоками Ривненской АЭС выработано 51,8 млн кВт/ч электроэнергии, с начала месяца - 881,7 млн кВт/ч, а с начала года — 2,353 млрд кВт/ч.

«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было», - подчеркивается в сообщении.

Как отметили на станции, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ривненской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 мощностью 420 тыс. кВт - с 1980 года, блок №2 мощностью 415 тыс. кВт - с 1981 года, блок №3 мощностью 1 млн кВт - с 1986 года, блок №4 мощностью 1 млн кВт - с 2004 года.

10 декабря 2010 года Госатомрегулирования Украины дало разрешение на продление срока эксплуатации энергоблоков №№ 1,2 РАЭС еще на 20 лет: до 2030 и 2031 годов соответственно.