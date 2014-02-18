Атомные электростанции сократили производство электроэнергии на 1,8%

Атомные электростанции Украины, на долю которых приходится около 50% от генерации всей электроэнергии в стране, в январе 2014 года сократили производство электроэнергии по сравнению с январем 2013 года на 1,8% - до 8,3 млрд кВт/ч, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, АЭС в январе текущего года увеличили производство электроэнергии по сравнению с декабрем 2013 года на 2,3%.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.