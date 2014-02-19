Южно-Украинская АЭС модернизировала систему контроля радиационной обстановки

«Основное предназначение АСКРО - осуществление непрерывного контроля радиационной обстановки на промплощадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения АЭС при всех режимах работы, включая проектные и запроектные аварии, а также при снятии атомной станции с эксплуатации», - говорится в сообщении.

«АСКРО на сегодняшний день является самой оптимальной схемой сбора, обработки, хранения и предоставления информации о состоянии окружающей среды. Главное преимущество системы в том, что она позволяет получать данные в режиме реального времени. А программное обеспечение новой автоматизированной системы дает возможность не только анализировать текущую радиационную обстановку, но и прогнозировать ее с учетом метеорологических параметров. Современный комплекс технических средств, на базе которого создана АСКРО, обеспечивает высокую надежность, оперативность, качество контроля и предоставления информации», - цитирует пресс-служба станции слова начальника цеха радиационной безопасности Южно-Украинской АЭС Владимира Боярищева.

Согласно сообщению, основу АСКРО составляют три равнозначных центральных пункта контроля (ЦПК), расположенные непосредственно на щите радиационного контроля, в кризисном центре и лаборатории внешней дозиметрии АЭС. Показания на них по специальным дублированным каналам связи подаются с периферийных постов наблюдения, 12 из которых установлены в санитарно-защитной зоне (радиус 2,5 км) и 13 - в зоне наблюдения (радиус 30 км) атомной станции. Автоматический опрос постов проводится не реже 1 раза в 3 минуты.

«Дублирование ЦПК и каналов связи обеспечивает надежное функционирование системы при самых неблагоприятных внешних и внутренних воздействиях. Таким образом, АСКРО может бесперебойно функционировать как в условиях нормальной эксплуатации АЭС, так и в нештатной ситуации. Переход в соответствующий режим осуществляется автоматически при превышении установленного уровня мощности эквивалентной дозы», - говорится в сообщении.

Как отмечают на станции, модернизированные аспирационные посты, введенные в опытную эксплуатацию на третьем этапе реализации проекта АСКРО, в условиях нормальной эксплуатации АЭС находятся в режиме ожидания. Включение в режим измерения происходит автоматически или в ручном режиме в случае возникновения аварийной ситуации. Таким образом, на центральные пункты контроля, кроме показаний экспозиционной дозы, метеопараметров и активности радионуклидов в воде промливневой канализации и сбросного канала, в режиме онлайн начнет поступать информация об объемной активности радиоактивных аэрозолей и йода-131 в атмосферном воздухе.

Кроме стационарных постов наблюдения, в состав АСКРО входят две мобильные передвижные лаборатории. Они размещены на автомобилях высокой проходимости, с помощью которых персонал лаборатории может произвести отбор проб и выполнить необходимые замеры в любой точке санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения. Специальное оборудование обеспечит надежную прямую связь с центральными пунктами наблюдения.

«Планируется, что опытная эксплуатация АСКРО продлится в течение года. Но уже сегодня данные трех ее постов контроля (в городах Южноукраинск и Вознесенск, а также пгт Александровка), прошедших государственную метрологическую поверку, в режиме прямой трансляции отображаются на веб-сайте ЮУАЭС. После ввода системы в промышленную эксплуатацию на электронный сайт предприятия в режиме онлайн будут поступать данные всех автоматических постов контроля», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).