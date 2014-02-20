«Энергоатом» намерен привлечь кредит на 40 млн долл.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на официальном портале «Государственные закупки».

Конечный срок подачи заявок – 24 марта 2014 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в январе 2014 года компания «Энергоатом» привлекла у Государственного экспортно-импортного банка Украины кредит в размере 40 млн долл.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.