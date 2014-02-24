«Энергоатом» продолжит работу по повышению безопасности и модернизации АЭС

Развитие ядерной энергетики Украины определено положениями проекта обновленной «Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года», основными задачами которой являются: сохранение значительной роли атомной энергетики в энергообеспечении страны, повышение безопасности действующих АЭС, продление эксплуатации действующих атомных станций, сооружения новых генерирующих атомных мощностей.

«НАЭК «Энергоатом» ставит задачу реализовать все необходимые меры и обосновать возможность безопасной работы энергоблоков АЭС в течение 20 лет сверх проектного срока эксплуатации», - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Никиты Константинова.

По его словам, компания имеет значительный опыт и достижения в этом направлении работ: в 2010 году продлен срок эксплуатации 2-х энергоблоков ВВЭР - 440 на РАЭС, а в декабре 2013 - блока № 1 ЮУАЭС (с ВВЭР - 1000).

При этом он подчеркнул, что в 2014 году одновременно выполняются работы по продлению срока эксплуатации трех энергоблоков ВВЭР -1000 (Запорожской АЭС № 1, 2 и Южно-Украинской АЭС №2). В период до 2019 года должно быть обеспечено выполнение мероприятий и принятия решений о продлении срока эксплуатации еще 6 действующих энергоблоков с ВВЭР — 1000.

Также сообщается, что принятие Государственной инспекцией ядерного регулирования (ГИЯРУ) решения о продлении ресурса других энергоблоков возможно только при условии положительного заключения государственной экспертизы отчета по периодической переоценке безопасности энергоблоков АЭС. Выполнение всех мероприятий Комплексной программы повышения безопасности, утвержденной правительством и предусматривает реализацию ряда мер, необходимость которых определена на основании международных экспертных оценок, анализа безопасности, стресс-тестов, проведенных после событий на АЭС «Фукусима».

В сообщении отмечается, что «Энергоатом» намерен выполнить все необходимые мероприятия по этой программе, а также в дальнейшем планирует вкладывать необходимые ресурсы для обеспечения уровня безопасности АЭС Украины в соответствии с национальными нормами и международными стандартами.

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Как сообщал УНИАН, Южно-Украинская атомная электростанция 12 декабря 2013 года подключила первый энергоблок к энергосети страны после того как ГИЯРУ в конце ноября одобрила продление на 10 лет (до 2 декабря 2023 года) срок эксплуатации первого энергоблока Южно-Украинской АЭС, который заканчивался в декабре 2013 года.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.