На АЭС Украины 27 февраля выработано 278 млн кВт/ч электроэнергии

12:38, 28 февраля 2014
Атомная энергетика
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 На атомных электростанциях Украины 27 февраля выработано 278,15 млн кВт/ч электроэнергии, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Въезд на территорию атомной электростанции

По состоянию на 28 февраля в работе находятся 13 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС - 63-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №2 Ривненской АЭС - 46-е сутки планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 730 МВт, для Ривненской АЭС – 2 155 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 2 980 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 705 МВт.

В связи с балансовым ограничением за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 8,65 млн кВт/ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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