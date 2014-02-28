«Энергоатом» в январе увеличил доход от реализации электроэнергии на 10,5%

Расчеты «Оптового рынка электроэнергии» за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию в январе 2014 года составили 2,183 млрд грн, что составляет 100%.

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед «Энергоатомом», с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии составляет 5,066 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, уровень тарифов на электроэнергию, вырабатываемую украинскими атомными электростанциями, не обеспечивает необходимого финансирования работ по поддержанию безопасности энергоблоков.

Как отмечают эксперты атомной отрасли, дефицит тарифов блокирует выполнение работ для безопасности АЭС.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

Чистый убыток компании по итогам 2012 года составил 2,73 млрд грн, в то время как 2011 год «Энергоатом» закончил с чистой прибылью в 2,38 млрд грн.