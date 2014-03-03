Хмельницкая АЭС отключила энергоблок №1 для проведения ремонта

По состоянию на 3 марта в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС - 66-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №2 Ривненской АЭС - 49-е сутки планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 510 МВт, для Ривненской АЭС – 2 235 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 2 750 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 005 МВт.

В связи с балансовым ограничением за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 15,03 млн кВт/ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Проверки и экспертизы, проведенные государственными и независимыми международными экспертами МАГАТЭ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЭС, подтверждают высокий уровень безопасности энергоблоков ХАЭС.