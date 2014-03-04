Южно-Украинская АЭС в феврале произвела 2 млрд кВт/ч электроэнергии

В сообщении отмечается, что для получения такого количества электроэнергии на тепловой электростанции нужно было бы сжечь 741 тыс. тонн угля, или 564,6 млн куб. м природного газа.

С начала года на Южно-Украинской АЭС было произведено 4,2 млрд кВт/ч электроэнергии, а с начала эксплуатации (декабрь 1982 г.) - 491,3 млрд кВт/ч электроэнергии.

Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС за указанный период находился на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной электростанции, и на 3 марта составляет 11 мкР/час. Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск (Николаевская обл.) и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).