Недашковский вновь возглавил «Энергоатом»

Кабинет министров Украины назначил президентом госкомпании «Энергоатом», оператора всех действующих атомных станций в стране, Юрия Недашковского.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 5 марта, обнародованном на правительственном портале.

Другим своим распоряжением Кабмин освободил Никиту Константинова от исполнения обязанностей президента ГП «НАЭК «Энергоатом».

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Справка УНИАН. Юрий Недашковский несколько раз возглавлял «Энергоатом»: последний раз – с июня 2008 года по август 2012 года.

ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех четырех АЭС страны.

