«Энергоатом» проводит адаптацию к либерализации рынка электроэнергии

«Продолжается работа над проектом по созданию национального центра по подготовке ремонтного и руководящего персонала на базе учебно-тренировочного центра (УТЦ) Запорожской АЭС. В рамках данного проекта состоялся обучающий курс для инструкторов по подготовке руководящего персонала. В нем участвовали инструкторы УТЦ, руководители Запорожской АЭС и других атомных электростанций Украины. Обучение провели эксперты компании AREVA», - говорится в сообщении Запорожской АЭС.

Как отмечают на станции, программа, с которой подготовленные инструкторы будут выходить в аудиторию руководителей среднего и высшего звена, называется «Энергия рынка. Адаптация НАЭК «Энергоатом» к либерализации энергорынка».

«Это серьезная задача, которая стоит перед оператором украинских АЭС в ближайшие три года. Национальный центр подготовки станет одним из ключевых инструментов в решении этой задачи, так как новые знания, необходимые для рыночной жизни, будут распространять инструкторы центра», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в процессе обучения инструкторы приобретают необходимые знания и навыки, которые сразу же закрепляют на практических занятиях. Завершающий учебный модуль состоится в апреле. После него будут проведены пилотные курсы по разработанным темам для руководящего персонала. Проведет его команда инструкторов, которые прошли обучение и получили соответствующие сертификаты.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2013 года Верховная Рада приняла Закон «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины».

По мнению специалистов и экспертов атомной отрасли, закон в принятой редакции ставит в неравные условия игроков рынка электроэнергии, в частности атомную генерацию, и дискриминируют государственные энергокомпании.

Минэнергоугля поручило профильным департаментам к 21 марта 2014 года подготовить, с учетом предложений международных финансовых организаций и Энергетического сообщества, изменения в Закон «Об основах функционирования рынка электроэнергетики Украины», которые «будут гарантировать недопущение дискриминации государственных энергогенерирующих компаний».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства до 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.