Южно-Украинская АЭС к марту 2016 года подготовит блок №2 к продлению эксплуатации

«Скорее всего, мы остановимся на длительный ремонт в середине мая 2015 года. Он продлится 300 суток, до марта 2016-го. За этот период намерены выполнить все необходимые работы», - цитирует пресс-служба заместителя главного инженера по модернизации и реконструкции Южно-Украинской АЭС Андрея Биндюкова.

Также в сообщении отмечается, что специалистам станции предстоит выполнить 81 мероприятие по повышению уровня безопасности энергоблока, из которых 12 уже реализованы, 21 мероприятие планируется выполнить в текущем году, остальные 48 – во время ремонта 2015-2016 гг.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины одобрила продление на 10 лет (до 2 декабря 2023 года) срок эксплуатации первого энергоблока Южно-Украинской АЭС.

«Энергоатом» оценил расходы на работы по продлению срока эксплуатации энергоблока №1 Южно-Украинской атомной электростанции в 2,4 млрд грн.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск (Николаевская обл.) и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).