На атомных станциях Украины 17 марта выработано 249 млн кВт/ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

По состоянию на 18 марта в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций.

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС - 81-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №2 Ривненской АЭС - 64-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС - 16-е сутки ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 510 МВт, для Ривненской АЭС – 1 860 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 2 750 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 005 МВт.

В связи с балансовым ограничением за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 19,92 млн кВт/ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.