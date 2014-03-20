Ривненская АЭС подключила к энергосети блок №2 после ремонта

Согласно сообщению, блок был включен в сеть 19 марта в 23:05.

Также сообщается, что 20 марта в 5:48 энергоблок №1 выведен в резерв для выполнения диспетчерского графика нагрузок.

«Энергоблок планируется включить в сеть 27 марта после вывода в планово-предупредительный ремонт энергоблока №3», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 мощностью 420 тыс. кВт - с 1980 года, блок №2 мощностью 415 тыс. кВт - с 1981 года, блок №3 мощностью 1 млн кВт - с 1986 года, блок №4 мощностью 1 млн кВт - с 2004 года.

10 декабря 2010 года Госатомрегулирования Украины дало разрешение на продление срока эксплуатации энергоблоков №№ 1, 2 РАЭС еще на 20 лет: до 2030 и 2031 годов соответственно.