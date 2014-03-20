«Энергоатом» назначил нового гендиректора Южно-Украинской АЭС

Государственная компания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, назначила генеральным директором Южно-Украинской АЭС (Николаевская область) Владимира Лисниченко, ранее возглавлявшего компанию «Атомремонтсервис».

Как сообщает пресс-служба атомной станции, 19 марта нового руководителя работникам станции представил президент компании «Энергоатом» Юрий Недашковский.

Недашковский также поблагодарил Вячеслава Кузнецова, исполнявшего обязанности генерального директора Южно-Украинской АЭС с августа 2012 года, подчеркнув, что он с честью справился с возложенными на него задачами.

"Главным достижением коллектива в этот период стало продление срока эксплуатации первого энергоблока ЮУАЭС. Сегодня южно-украинский блок-миллионник №1 имеет наивысший уровень безопасности среди отечественных блоков, построенных в 80-90-е годы прошлого столетия. По словам руководителя компании, бесценный опыт, приобретенный в процессе подготовки к продлению его работы в сверхпроектный период, будет использован для продления эксплуатации других отечественных энергоблоков", - сказано в сообщении АЭС.

Со своей стороны Лисниченко назвал главными задачами, стоящими перед работниками станции, продление срока эксплуатации второго «миллионика», безопасную и надежную работу энергоблоков, обеспечение физической защиты АЭС, капитальное строительство.

53-летний Лисниченко окончил Одесский политехнический институт по специальности «Атомные электростанции и установки». Карьеру атомщика начинал с должности мастера турбинного цеха Припятского монтажного управления треста «Южтеплоэнергомонтаж». Работал в Одесской теплоэлектроцентрали, на Чернобыльской атомной станции. До назначения на должность генерального директора Южно-Украинской АЭС возглавлял обособленное подразделение «Энергоатома» «Атомремонтсервис».

