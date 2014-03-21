Прибыль «Турбоатома» за год составила 583 млн грн

Чистая прибыль харьковского завода «Турбоатом» по итогам 2013 года составила 583 млн грн, говорится в сообщении Фонда государственного имущества Украины, осуществляющего управление контрольным госпакетом акций предприятия.

Согласно сообщению, доход от реализации продукции компании по итогам прошлого года составил 1,92 млрд грн. Общая сумма налогов и сборов, поступивших в бюджет в 2013 году, - 334,8 млн грн.

Как отметили в Фонде госимущества, в прошлом году предприятие не привлекало банковские кредиты, не имело задолженностей по заработной плате и отчислениям в бюджет.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил финансовый план «Турбоатома» на 2014 год с ожидаемой прибылью 380 млн грн.

В 2012 году «Турбоатом» сократил чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 27,7% - до 308,9 млн грн с 427,3 млн грн.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций «Турбоатома» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.