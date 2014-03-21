Прибыль «Турбоатома» за год составила 583 млн грн
Доход от реализации продукции компании по итогам прошлого года составил 1,92 млрд грн.
Чистая прибыль харьковского завода «Турбоатом» по итогам 2013 года составила 583 млн грн, говорится в сообщении Фонда государственного имущества Украины, осуществляющего управление контрольным госпакетом акций предприятия.
Согласно сообщению, доход от реализации продукции компании по итогам прошлого года составил 1,92 млрд грн. Общая сумма налогов и сборов, поступивших в бюджет в 2013 году, - 334,8 млн грн.
Как отметили в Фонде госимущества, в прошлом году предприятие не привлекало банковские кредиты, не имело задолженностей по заработной плате и отчислениям в бюджет.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил финансовый план «Турбоатома» на 2014 год с ожидаемой прибылью 380 млн грн.
В 2012 году «Турбоатом» сократил чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 27,7% - до 308,9 млн грн с 427,3 млн грн.
Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.
Управление государственной частью акций «Турбоатома» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.