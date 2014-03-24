Российского ядерное топливо на украинские АЭС поставляется в нормальном режиме - Продан
Министр добавил, что Украина проводит переговоры с американской Westinghouse о возобновлении поставок топлива.
Поставки российского ядерного топлива на украинские АЭС проходят в нормальном режиме.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан перед заседании правительства в воскресенье
«Мы сегодня работаем в нормальном режиме относительно поставок ядерного топлива на наши АЭС и его вывоза», - сказал Продан.
Министр сообщил, что в пятницу разговаривал с генеральным директором «Росатома» Сергеем Кириенко, который подтвердил, что работа проходит «в нормальном режиме, никаких замечаний по работе не имеется».
Кроме того, Продан добавил, что Украина проводит переговоры с американской компанией Westinghouse о возобновлении поставок ядерного топлива.
«Мы можем сегодня до трех блоков загружать топливом компании Westinghouse», - подчеркнул министр.