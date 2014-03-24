Российского ядерное топливо на украинские АЭС поставляется в нормальном режиме - Продан

Поставки российского ядерного топлива на украинские АЭС проходят в нормальном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан перед заседании правительства в воскресенье

«Мы сегодня работаем в нормальном режиме относительно поставок ядерного топлива на наши АЭС и его вывоза», - сказал Продан.

Министр сообщил, что в пятницу разговаривал с генеральным директором «Росатома» Сергеем Кириенко, который подтвердил, что работа проходит «в нормальном режиме, никаких замечаний по работе не имеется».

Кроме того, Продан добавил, что Украина проводит переговоры с американской компанией Westinghouse о возобновлении поставок ядерного топлива.

«Мы можем сегодня до трех блоков загружать топливом компании Westinghouse», - подчеркнул министр.