Тариф на отпуск электроэнергии для АЭС повысят на 20,5%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), приняла решение с 1 апреля повысить тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом», оператора всех действующих атомных электростанций Украины, на 20,5% - до 27,8 коп. за кВт/ч с 23,08 коп. за кВт/ч, говорится в сообщении «Энергоатома».

Согласно сообщению, отпуск электроэнергии АЭС при этом будет снижен в структуре тарифа с 80,5 млрд кВт/ч до 78,86 млрд кВт/ч. При этом отмечается, что за счет повышения тарифа АЭС «Энергоатома» получат дополнительно 2,3 млрд грн.

Решение о таком повышении НКРЭ приняла в ответ на обращение «Энергоатома» по поводу критической необходимости повышения тарифов АЭС на отпуск электрической и производство тепловой энергии.

«Решение увеличить тариф для атомной энергетики принято в связи с ростом курса доллара США и российского рубля в I квартале 2014 года, а также из-за дефицита финансирования мероприятий Комплексной (сводной) программы по повышению безопасности (К(с)ППБ). Общий дефицит средств на эти статьи расходов - 3,4 млрд грн», - говорится в сообщении.

Кроме того, НКРЭ на заседании 21 марта включила в новый тариф расходы на финансирование К(с)ППБ в размере 1,614 млрд грн, топливной программы - 860 млн грн, при этом сняла расходы по статье «Сырье и вспомогательные материалы» на 117 млн грн.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ с 1 января 2014 года увеличила тариф на отпуск электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом», являющейся оператором всех действующих атомных станций Украины, на 4% - до 23,08 коп. за 1 кВт/ч с 22,2 коп.

По мнению экспертов, уровень тарифов на электроэнергию, вырабатываемую украинскими атомными электростанциями, не обеспечивает необходимого финансирования работ по поддержанию безопасности энергоблоков и блокирует выполнение работ по безопасности АЭС.

Тариф на атомную электроэнергию в Украине в три раза ниже, чем тариф на тепловую электроэнергию. В Европе эта разница составляет около 30%.

В своей инвестиционной программе на 2012 год «Энергоатом» заявлял 3,95 млрд грн на мероприятия по повышению безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, однако фактически на эти цели компании было выделено только 1,739 млрд грн.

7 февраля 2013 года Профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюз) обратился к Министерству финансов Украины и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики, с требованием установить экономически обоснованный тариф на электроэнергию для «Энергоатома».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.