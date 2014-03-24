Запорожская АЭС подключила к энергосети блок №2 после ремонта

Крупнейшая в Украине Запорожская атомная электростанция 23 марта подключила к энергосети страны блок №2 после проведения ремонта, который длился 85 суток, сообщает пресс-служба станции.

«23 марта 2014 года в 04 ч. 44 мин. энергоблок №2 после окончания планового среднего ремонта подключен к сети», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что ремонт был выполнен на 5 дней раньше, чем планировалось.

Также сообщается, что Запорожская АЭС 23 марта отключила энергоблок №3 для проведения ремонтных работ.

«23 марта 2014 года в 13:02 энергоблок № 3 ЗАЭС отключен от сети и выведен в плановый средний ремонт, который продлится до 29 мая 2014 года», - говорится в сообщении.

По состоянию на 24 марта на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.