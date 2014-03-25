На АСУ 24 марта выработано 247 млн кВт/ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

По состоянию на 25 марта в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС - 2-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 22-е сутки планового ремонта.

Энергоблок №1 Ривненской АЭС с 20 марта находится в резерве.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 550 МВт, для Ривненской АЭС – 1 975 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 2 755 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 000 МВт.

В связи с балансовым ограничением за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 24,96 млн кВт/ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.