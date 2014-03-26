Ривненская АЭС подключила к энергосети блок №1

Ривненская атомная электростанция 26 марта подключила к энергосети страны блок №1, который находился в резерве с 20 марта, говорится в сообщении станции.

“26 марта в 4:15 энергоблок №1 подключен к энергосети” - сообщает пресс служба АЭС.

По состоянию на 8:00 26 марта в работе находятся все четыре энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1975 МВт.

За прошедшие сутки энергоблоками Ривненской АЭС выработано 47,9 млн. кВт/ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 мощностью 420 тыс. кВт - с 1980 года, блок №2 мощностью 415 тыс. кВт - с 1981 года, блок №3 мощностью 1 млн кВт - с 1986 года, блок №4 мощностью 1 млн кВт - с 2004 года.

10 декабря 2010 года Госатомрегулирования Украины дало разрешение на продление срока эксплуатации энергоблоков №№ 1, 2 РАЭС еще на 20 лет: до 2030 и 2031 годов соответственно.