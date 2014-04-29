В «Енергоатомі» проведено службове розслідування за фактом публікації на інтернет-сайті «наші гроші»

За фактом публікації на інтернет-сайті «Наші гроші» щодо закупівлі ВП «Атоменергомаш» стального прокату по завищеній ціні в ДП НАЕК «Енергоатом» проведено службове розслідування.

Комісія, створена в Компанії, встановила факт перевищення вартості закупівлі за укладеним договором над більш економічно вигідною ціновою пропозицією іншого учасника на суму 404,7 тис. грн.

Зазначене стало можливим у зв’язку із неналежним виконанням своїх посадових обов’язкові окремими службовими особами ВП «Атоменергомаш».

Комісією запропоновано необхідні заходи щодо недопущення нанесення збитків Компанії, а також щодо притягнення винних осіб до відповідальності. Крім того, за результатом службового розслідування керівництвом Компанії будуть вжиті вичерпні заходи спрямовані на недопущення у майбутньому системних порушень при закупівлі товарів робіт та послуг.

Нагадаємо, що з початку дії наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №237 «Про невідкладні заходи стабілізації фінансового стану галузі та запобігання проявам корупції» від 11 березня 2014 року, загальна економія коштів завдяки перегляду та скороченню вартості договорів на постачання обладнання та послуг в інтересах підрозділів ДП НАЕК «Енергоатом» склала станом на 23 квітня 69,9 млн грн.

На виконання вказаного документу Міненерговугілля в Компанії було видано відповідний наказ №234, у якому, зокрема, йдеться про скорочення витрат шляхом оптимізації договірної діяльності.

Президент ДП НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський на селекторній нараді 22 квітня доручив керівникам підрозділів продовжувати роботу зі скорочення витрат, і нагадав, що вивільнені кошти частково підуть на покриття дефіциту з соціальних програм. «Відтак, у цій роботі має бути зацікавлений кожний член трудового колективу компанії», - зазначив керівник «Енергоатому».