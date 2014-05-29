В «Енергоатомі» проведено службове розслідування щодо виявлення зловживань окремими посадовими особами компанії

28 травня 2014 року в ДП НАЕК «Енергоатом» завершено службове розслідування щодо організації, проведення та укладення договору на закупівлю робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів нерухомості ВП «Запорізька АЕС».

В результаті розслідування комісією виявлено вчинення окремими посадовими особами ДП НАЕК «Енергоатом» дій, що могли призвести до збитків Компанії в розмірі 3,5 млн грн. Матеріали перевірки передані до Служби безпеки України для вирішення питання щодо наявності підстав для відкриття кримінального провадження за виявленими фактами.

Крім того, буде застосовано заходи дисциплінарного впливу до винних осіб за неналежне виконання своїх посадових обовязків. Президент ДП НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський дав доручення розробити комплекс організаційних заходів, спрямованих на запобігання подібних зловживань у майбутньому.