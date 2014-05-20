Юрій Недашковський: статті витрат на продовження ресурсу та підвищення безпеки аес вперше в історії «Енергоатому» повністю фінансово забезпечені

У п'ятницю, 16 травня, відбулась робоча поїздка президента ДП НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського на Запорізьку АЕС. ЗАЕС стала четвертою атомною електростанцією, яку відвідав Юрій Недашковський після свого призначення. У ході всіх візитів обговорювалося практично ідентичне коло проблемних і перспективних питань розвитку. Серед них: здійснення фізичного захисту АЕС, продовження ресурсу енергоблоків АЕС, підготовка кадрів (у першу чергу керівного персоналу), завершення розпочатого в минулі роки будівництва ряду об'єктів (комплексів з переробки твердих РАВ, Національного центру з підготовки ремонтного і керівного персоналу, житлових багатоквартирних будинків). А також - реалізація пріоритетних інвестпроектів (будівництво та реконструкція відкритих розподільних пристроїв - ВРП-750).

Підбиваючи на Запорізькій АЕС підсумки робочих поїздок на всі атомні електростанції ДП НАЕК «Енергоатом», Юрій Недашковський зазначив, що «вперше за всю історію Компанії статті витрат на продовження ресурсу та підвищення безпеки повністю фінансово забезпечені». Президент повідомив, що фінансування заходів Комплексної зведеної програми підвищення безпеки експлуатації енергоблоків буде забезпечено в рамках чинного тарифу, а також за рахунок кредитних коштів ЄБРР та Євратому.

Говорячи про підготовку персоналу для українських АЕС, Юрій Недашковський зазначив, що незважаючи на дуже високий рівень підготовки оперативного та ліцензованого персоналу, в компанії є прогалина у підготовці керівників вищого ешелону. «Енергоатом» повинен готуватися до 2017 року, коли електроенергетика України працюватиме в абсолютно інших ринкових умовах. Керівництво компанії зобов'язане вміти працювати на конкурентному ринку і навчитися не тільки купувати матеріали, устаткування, послуги, а й продавати електроенергію. «Енергоатом» повинен стати торговою компанією і самостійно завойовувати ринок, а не ходити з простягнутою рукою, вибиваючи собі тариф на відпуск електроенергії. Ми готуємо серйозні структурні зміни у дирекції Компанії, яка зокрема займатиметься і підготовкою топ-менеджменту», ‒ сказав керівник оператора АЕС.

Прокоментував глава «Енергоатома» хід робіт на двох ключових для ЗАЕС об'єктах: комплексі із поводження з РАВ та Національному центрі підготовки ремонтного і керівного персоналу: «Досить успішно, хоча і не так швидко як хотілося б, рухається проект будівництва на ЗАЕС комплексу із поводження з радіоактивними відходами. Думаю, що зараз у нас є всі шанси для того щоб прискоритися».

Разом з тим Юрій Недашковський висловив стурбованість низькими темпами робіт на будівництві корпусу «Г» Національного центру підготовки ремонтного і керівного персоналу, створеного на ЗАЕС. «За останні два роки зроблено дуже мало. Навчальний центр підготовки персоналу для блоків ВВЕР-1000 - це унікальний об'єкт, ми могли б проводити на ньому навчання не тільки українських фахівців, а й готувати персонал для тих країн, які хочуть розвивати у себе атомну енергетику з використанням енергоблоків типу ВВЕР-1000. Ми прийняли ряд важливих рішень, які допоможуть нам прискоритися, щоб до кінця наступного року ввести корпус «Г» в експлуатацію», ‒ повідомив глава компанії.

Як повідомлялося, в планах компанії до кінця 2014 року здати в експлуатацію по одному багатоквартирному житловому будинку - «довгобуду» на кожній АЕС. «Поточний рік стане першим, коли ми на всіх станціях введемо в експлуатацію нове житло. Зараз фінансування житлового будівництва в містах супутниках АЕС здійснюється в основному за рахунок тарифу на відпуск електроенергії, але якщо в умовах вільного ринку компанія зможе добре заробляти, ми будуватимемо не тільки соціальне житло, але і фінансуватимемо житло поліпшеного планування для своїх співробітників», - підкреслив Юрій Недашковський.

Відповідаючи на запитання представника місцевих ЗМІ про добудову в Енергодарі Свято- Богоявленського храму (раніше будівництво велося за рахунок коштів «Енергоатому»), президент зазначив, що храм повинні будувати не атомники, а прихожани. «Раніше, в рамках закону, Компанія мала можливість займатися благодійністю, але всі перевірки благодійної діяльності закінчувалися порушенням кримінальних справ. Коли держкомпаніям на законодавчому рівні заборонили фінансувати благодійні проекти, виявилося, що співробітники АЕС самі успішно справляються з такими завданнями. Так, більше 2-х мільйонів гривень колектив «Енергоатому» на добровільних засадах зібрав на підтримку армії. Тому я думаю, що будівництво храму має відбуватися виключно за рахунок добровільних пожертв. Та й людям буде приємно увійти в храм, який будувався не за «чужі» державні гроші, а за особисті кошти парафіян», ‒ переконаний керівник ДП НАЕК «Енергоатом».