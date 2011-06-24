В Херсонской области в мае продажи бензина сократились на 5,1%

В Херсонской области в мае текущего года в сравнении с аналогичным периодом в 2010 году объемы продажи бензина сократились на 5,1%, а дизтоплива выросли на 0,8%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области за указанный период года через АЗС на территории региона было реализовано населению в натуральном выражении 7,5 тыс. т бензина и 4,2 тыс. т дизельного горючего. В объеме реализованного бензина 60,3% составил бензин марок А-90-93, 33,5% - А-94-98 и 6,2% - А-72-80.

Также за указанный период было реализовано сжиженного и сжатого газа в объемах 430,8 т и 806,8 т соответственно.

В целом, в денежном выражении реализация светлых нефтепродуктов и газа составила 159,6 млн. грн., из которых, 100,2 млн. грн (62,8%) – бензин, 48,6 млн. грн. (30,4%) – дизтопливо, 2,9 млн. грн.. (1,8%) – сжатый газ и 7,9 млн. грн. (5%) – сжиженный газ.

Реализация нефтепродуктов и газа в регионе в мае текущего года осуществлялась через сеть АЗС и АГЗС в количестве 230 единиц.