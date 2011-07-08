НКРЭ унифицировала методики расчета расходов и потерь ресурсов

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики унифицировала порядки и методики расчетов норм расходов и потерь ресурсов на предприятиях коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, а также водоотвода.

Об этом УНИАН сообщили в НКРЭ со ссылкой на решение, принятое на заседании комиссии в четверг, 7 июля.

Решением комиссии закрепляется порядок расчета норм и расходов использования питьевой воды предприятиями ЖКХ, методику учета потерь питьевой воды компаний по централизованному водоснабжению.

Кроме того, методиками определяются технологические расходы питьевой воды, нормы удельных расходов топливно-энергетических ресурсов предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, индивидуальные технологические нормативы использования в процессе производства горячей воды и нормирование расходов топлива и тепловой энергии для потребления системы теплоснабжения, вентиляции горячего водоснабжения.

Также документами определяются расходы и потери воды в технологических процессах производства, транспортировки и поставки тепла с учетом действующей нормативной базы и современных условий эксплуатации систем централизованного водоснабжения, водоотвода и теплоснабжения.

Методики будут переданы для утверждения на уровне приказа в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. После этого документы будут переданы на регистрацию в Министерство юстиции.