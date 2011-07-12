Украина потеряет на транзите российского газа 780 млн. долл в 2012 - эксперт

После запуска в эксплуатацию нефтепровода "Северный поток" Украина начнет терять деньги за транзит российского газа, и уже в 2012 году эта сумма составит около 780 млн. долл.

Такое мнение в ходе круглого стола на тему: «Будущее украинской газотранспортной системы», организованного Институтом Горшенина, высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Константин СИМОНОВ.

По его словам, через "Северный поток" в 2012 году в Европу планируется поставить минимум 22 млрд. куб. м российского газа. «Весь этот объем будет переброшен из украинской ГТС. Исходя из данных цифр, легко подсчитать, что Украина недополучит прибыль от транзита российского газа в 780 млн. долл.», - уточнил эксперт.

По его мнению, в дальнейшем объемы прокачки газа через украинскую ГТС продолжат сокращаться. А в случае запуска в эксплуатацию нефтепровода "Южный поток" могут и вовсе снизиться до нуля.

К.СИМОНОВ убежден, что такая тенденция должна подтолкнуть Украину к созданию консорциума с РФ по управлению собственной ГТС. «Без российского газа украинская ГТС будет никому не нужна, и это должны понимать украинские власти», - подчеркнул он.

В то же время советник, руководитель группы экономической политики посольства РФ в Украине Алексей УРИН считает, что наполнение "Северного потока" не обязательно будет происходить за счет снижения объемов поставок через украинскую ГТС. «Мы надеемся, что объемы транзита газа через Украину в следующем году не будут уменьшаться, а

"Северный поток" будет наполнен за счет роста спроса на российский газ в странах ЕС», - предположил представитель российского посольства.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» увеличила транзит природного газа в страны Европы на 2,8%, или на 2,58 млрд. куб. м, по сравнению с 2009 годом, до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Справка УНИАН. «Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд).

Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.