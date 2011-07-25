«Ривнегаз» завершил І полугодие с прибылью 6,8 млн. грн.

ПАО по газоснабжению и газификации «Ривнегаз» завершило январь-июнь т.г. с чистой прибылью 6,836 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток предприятия составил 11,795 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-июне т.г. «Ривнегаз» увеличил чистый доход на 68,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 291,748 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 43,3% - до 356,923 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Ривнегаз» сократил чистый убыток на 27,5%, по сравнению с 2009 годом, - до 21,865 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Ривнегаз» (г. Ривне) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Ривненской области.

32,6% акций ПАО «Ривнегаз» принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».