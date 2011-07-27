Цена сжиженного газа снизилась на 6,2% – до 8,5 тыс. грн. за тонну

Средняя цена реализации сжиженного газа 26 июля на аукционе №41УТН на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) снизилась на 6,2%, или на 557,87 грн., по сравнению с предыдущим аукционом, до 8513,34 грн. за тонну с НДС. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УМВБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 6,205 тыс. тонн сжиженного газа на общую сумму 52 млн. 825,275 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 19 июля на аукционе №40УТН на УМВБ снизилась на 11,4%, или на 1165,15 грн., по сравнению с предыдущим аукционом, до 9071,21 грн. за тонну с НДС.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.