«Укртрансгаз» начал внедрение ERP-системы SAP

Дочерняя компания «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» объявила о старте первого этапа проекта внедрения комплексной системы управления ресурсами предприятия на базе программного продукта SAP ERP.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что руководство компании остановило свой выбор на программных решениях SAP. Данный проект был согласован на уровне Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Поставщиком и партнером по внедрению программного обеспечения SAP по результатам процедуры открытых торгов была выбрана компания Conim, показавшая глубокое понимание задач и специфики отрасли, а также обладающая большим опытом ведения подобных масштабных проектов в промышленном секторе.

«Наша компания остановила свой выбор на решениях SAP, поскольку они предлагают автоматизацию бизнес-процессов, используемых ведущими нефтегазовыми компаниями всего мира. Для нас важно не только внедрить систему учета, но и оптимизировать бизнес-процессы, учитывая наши отраслевые потребности», - отметил директор ДК «Укртрансгаз» Сергей ВИНОКУРОВ.

Бизнес-решения компании SAP призваны стать основой для построения единой корпоративной автоматизированной системы управления ДК «Укртрансгаз» и всех подразделений филиала УМГ «Киевтрансгаз», в котором проводится реализация пилотного проекта, с последующим тиражированием на другие региональные управления магистральными трубопроводами.

Проект внедрения ERP-системы SAP рассчитан на 3 года.

Реализация проекта позволит компании «Укртрансгаз» решить следующие задачи: создать единую корпоративную автоматизированную систему управления ДК «Укртрансгаз» и всех подразделений компании; повысить уровень информационной поддержки всех ключевых бизнес-процессов предприятия; повысить качество процессов управления за счет устранения разрывов информационных потоков в бизнес-процессах ДК «Укртрансгаз» и ее подразделений, и, как результат, получать единую, актуальную и непротиворечивую информацию о хозяйственной деятельности компании; сократить административно-управленческие временные затраты, что позволит руководству и персоналу сосредоточиться на анализе полученных данных; повысить эффективность работы персонала компании за счет одноразового ввода данных для многоразового использования; исключить дублирование данных и др.

Справка УНИАН. Дочерняя компания «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» была создана в 1998 году на базе газотранспортных предприятий и структурных подразделений акционерного общества «Укргазпром». В ее состав входят 16 структурных подразделений на правах филиалов, производственные объекты которых находятся во всех областях Украины, в том числе 6 региональных управлений магистральных газопроводов (УМГ) – «Киевтрансгаз», «Харьковтрансгаз», «Донбасстрансгаз», «Черкассытрансгаз», «Львовтрансгаз» и «Прикарпаттрансгаз».

Компания SAP является ведущим в мире поставщиком программных решений для управления бизнесом и предлагает решения и услуги, которые позволяют предприятиям любого масштаба, работающим более чем в 25 отраслях, повысить эффективность бизнеса. На украинский рынок компания SAP вышла в 1995 году. Сегодня команда SAP в Украине насчитывает более 120 специалистов. Свыше 150 украинских предприятий и государственных организаций являются заказчиками SAP.

Компания Conim - одна из ведущих компаний по внедрению комплексных проектов автоматизации бизнеса на базе решений SAP, управленческого и ИТ-консалтинга. Компания единственная в Украине получила статус Золотого партнера SAP Украина, что подтверждает высокое качество услуг и профессионализм команды, как поставщика и консультанта по внедрению систем SAP. В портфеле Conim более 20 реализованных SAP проектов для клиентов из более чем 10 отраслей экономики.