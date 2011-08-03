Фьючерсы на нефть на NYMEX во вторник закрылись понижением

Фьючерсы на сырую нефть во вторник упали третий день подряд и закрылись на самом низком уровне более чем за месяц на фоне возобновившихся опасений относительно состояния экономики США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1,10 доллара, или на 1,2%, до 93,79 доллара за баррель. Это самый низкий уровень с 28 июня.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились на 35 центов до 116,46 доллара за баррель. Ценам на нефть марки Brent оказывали поддержку ремонтные работы, проводящиеся на нефтепроводах, благодаря которым семь партий нефти, которые должны были быть доставлены в августе, задержались.

Американцы в июне сократили свои личные расходы на 0,2%, хотя экономисты ожидали, что показатель останется без изменений. В мае расходы после пересмотра продемонстрировали рост на 0,1%, о чем сообщило Министерство торговли США. Падение показателя в июне было самым значительным с сентября 2009 года.

Личные доходы выросли на 0,1% после роста на 0,2% в мае.

Потребительские данные вышли после неблагоприятных данных производственного сектора США. В понедельник Институт управления поставками сообщил, что его индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы в июле упал до 50,9 против 55,3 в июне. Экономисты ожидали, что индекс составит 54,6.

Нефтяные фьючерсы на NYMEX падали шесть сессий подряд и могут пробить вниз уровень 90 долларов за баррель впервые с конца июня, говорят трейдеры.

Сентябрьские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов снизились на 1,67 цента до 3,0373 доллара за галлон. Это самое низкое значение с 6 июля. Сентябрьские фьючерсы на топочный мазут снизились в цене на 0,58 цента до 3,0916 доллара за галлон.