04 августа 2011г. Пресс-конференция на тему: "Украинский рынок возобновляемой энергетики в первом полугодии 2011 г.: цифры, факты, тенденции".

04 августа 2011г. Пресс-конференция на тему: "Украинский рынок возобновляемой энергетики в первом полугодии 2011 г.: цифры, факты, тенденции". Участники: президент Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины Виталий Давий; глава Ассоциации производителей альтернативных видов топлива Иван Надеин Дата: 04 августа 2011г. Время: 10-00 Место: («Українські новини», ул. Эспланадная, 20) Нужна аккредитация. Телефон: (044) 494-31-65, e-mail: centre@ukranews.com.

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