04 августа 2011г. Пресс-конференция на тему: "Украинский рынок возобновляемой энергетики в первом полугодии 2011 г.: цифры, факты, тенденции".
17:04, 03 августа 2011Нефтегазовый комплекс
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04 августа 2011г. Пресс-конференция на тему: "Украинский рынок возобновляемой энергетики в первом полугодии 2011 г.: цифры, факты, тенденции".
Участники: президент Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины Виталий Давий; глава Ассоциации производителей альтернативных видов топлива Иван Надеин
Дата: 04 августа 2011г.
Время: 10-00
Место: («Українські новини», ул. Эспланадная, 20)
Нужна аккредитация.
Телефон: (044) 494-31-65, e-mail: centre@ukranews.com.
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