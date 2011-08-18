Фьючерсы на нефть на NYMEX в среду подорожали

Нефтяные фьючерсы подорожали по итогам торгов в среду, после того как данные по запасам в США продемонстрировали более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов бензина, передает ПРАЙМ.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 93 цента - до 87,58 доллара за баррель.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE по итогам торгов выросли в цене на 1,47 доллара - до 110,60 доллара за баррель.

По словам трейдеров, подорожание бензина помогло вырасти и ценам на сырую нефть, хотя отчет Министерства энергетики был негативным для цен на нефть. Согласно представленным данным, за неделю, завершившуюся 12 августа, запасы сырой нефти в США увеличились на 4,2 млн. баррелей, тогда как аналитики ожидали небольшого сокращения. Цены на нефть также получили поддержку со стороны сильного спроса в преддверии истечения срока действия опционного контракта на сентябрьские нефтяные фьючерсы на NYMEX.

Котировки нефтяных фьючерсов на NYMEX достигли максимума на уровне 89 доллара за баррель, самой высокой отметке с 4 августа, но потом отступили с занятых высот на фоне снижения котировок на фондовом рынке США. Ценам не удалось произвести значительный рывок в сторону отметки 90 долларов, поэтому некоторые трейдеры ожидают снижения в сторону 85 долларов за баррель.

Даже в данных Министерства энергетики, которые были позитивными для цен на бензин, были негативные моменты. Согласно представленному отчету, запасы бензина за неделю сократились на 3,51 млн. баррелей до самого низкого уровня с 20 мая, тогда как аналитики ожидали сокращения на 1,2 млн. баррелей. Тем не менее, спрос на бензин упал на 2,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и оказался на самом низком уровне за 10 лет, составив 9,195 млн. баррелей в день.

По словам инвесторов, внешний рынок остается в центре внимания нефтеперерабатывающих предприятий США, так как внутренний спрос на нефтепродукты по-прежнему слаб.

Запасы дистиллятов за неделю повысились на 2,449 млн. баррелей против ожидавшегося роста на 500 000. Эти запасы находятся на самом высоком уровне с 4 марта, тогда как спрос сократился на 3,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Сентябрьские фьючерсы на бензин по итогам торов подорожали на 1,65 цента, до 2,8703 доллара за галлон, а сентябрьские фьючерсы на топочный мазут выросли в цене на 2,9 цента, до 2,9616 доллара за галлон.