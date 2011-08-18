«Укргазвыдобування» реализовала 16,7 тыс. тонн нефтепродуктов

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», 17 августа на аукционе №16НП на Товарной бирже «Первая независимая биржа» (ТБПНБ) реализовала 16,7 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТБПНБ.

В частности, компания реализовала на аукционе:

бензин А-76 – 7,04 тыс. тонн по средней цене 11 506,09 грн./тонна (стартовая цена 11 795,00 грн./тонна); бензин А-92 – 2,4 тыс. тонн по средней цене 11 472,50 грн./тонна (стартовая цена 11 730,00 грн./тонна); бензин А-95 – 1,08 тыс. тонн по средней цене 11 605,56 грн./тонна (стартовая цена 12 110,00 грн./тонна); дизельное топливо – 5,28 тыс. тонн по средней цене 9 638,18 грн./тонна (стартовая цена 10 290,00 грн./тонна).

Также компания реализовала на аукционе уайт-спирит, битум нефтяной кровельный БНП 40/180 и др.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является наибольшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше 70% от общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.