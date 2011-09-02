Фьючерсы на нефть на NYMEX в четверг выросли

Котировки фьючерсов на нефть в четверг немного выросли, достигнув месячного максимума, но не смогли пробить вверх уровень 90 долларов за баррель, так как рост акций застопорился, передает ПРАЙМ.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки октябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 12 центов, до 88,93 доллара за баррель. Это самый высокий уровень с 3 августа. Фьючерсы достигли максимума 89,90 доллара за баррель, что, по словам многих трейдеров, нацелило их на путь к проверке на прочность уровня 90,50 долларов. Однако этот рост выдохся, когда акции снизились.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures по итогам торгов снизились в цене на 56 центов, до 114,29 доллара за баррель.

Трейдеры говорят, что усиливающийся шторм в Мексиканском заливе, который вызвал прекращение добычи 80 000 баррелей нефти в день в качестве предосторожности, вероятно, удержал цены от падения в четверг.

Сейчас внимание рынка будет сфокусировано на отчете по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США за август, который выйдет в пятницу в 12.30 по Гринвичу, последних данных Национального центра по ураганам и закрытии коротких позиций перед празднованием Дня труда, в связи с которым рынки будут закрыты в понедельник.

Согласно данным Бюро по использованию океанских ресурсов и их регуляции и контроля, семь компаний эвакуировали персонал с девяти платформ в Мексиканском заливе, прекратив добычу примерно 80 000 баррелей нефти в день, что составляет 5,7% потока из региона.

По данным Национального центра по изучению ураганов, вероятность того, что в следующие 48 часов шторм усилится до урагана, составляет 80%. Шторм медленно движется в северном направлении, и жителям северного побережья Мексиканского залива рекомендовано внимательно следить за поступающей информацией. Между тем, ураган "Катя", как ожидается, утром в воскресенье усилится и достигнет восточного побережья Пуэрто-Рико.

Позднее в четверг цены получили поддержку ввиду того, что Институт управления поставками сообщил, что производственный индекс ISM в августе упал только до 50,6 против 50,9 в июле. Экономисты ожидали, что индекс в августе опустится до 49. Значения выше 50 указывают на рост активности.

По словам трейдеров, позитивные экономические данные, скорее всего, вызовут дальнейший рост цен на нефть ввиду ожиданий того, что восстанавливающаяся экономика повысит спрос на нефтепродукты, который был вялым, в то время как особенно слабый летний сезон отпусков подходит к концу.

Октябрьские фьючерсы на бензин RBOB выросли в цене на 1,64 цента, до 2,8927 доллара за галлон. Октябрьские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 3,22 цента, до 3,0518 доллара за галлон.