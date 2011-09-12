Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с двухдневным официальным визитом в Туркменистан.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, визит В.ЯНУКОВИЧА в Туркменистан осуществляется по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы БЕРДИМУХАМЕДОВА.

Во время визита состоится встреча глав двух государств в формате «с глазу на глаз», пройдут украинско-туркменские переговоры под их председательством.

По итогам переговоров планируется подписание ряда документов.

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам визита ожидается налаживание конструктивного диалога на высшем уровне с целью активизации двустороннего сотрудничества во всех направлениях, а также определение формата участия украинской стороны в реализации совместных проектов в энергетической сфере. В частности, украинские предприятия будут иметь возможность принимать участие в реализации нескольких инвестиционных проектов на территории Туркменистана. Это такие проекты, как модернизация энергоблоков на туркменских электростанциях (туркменская сторона передает украинской научно-производственной корпорации «Энергосоюз» инвестиционный проект модернизации энергоблока на одной из ГЭС), строительство участков транстуркменского газопровода «Восток-Запад». Согласие на строительство трубопровода украинскими компаниями дал лично Президент Туркменистана, поскольку стоимость украинского предложения была на 20% ниже рыночной.

Также предусматривается участие украинских производителей в поставках трубной продукции для международного газотранспортного проекта ТАПИ (трубопровод Турменистан-Афганистан-Пакистан-Индия). (Президент Туркменистана подписал постановление об определении украинской группы компаний Евразийского трубопроводного консорциума «ЕТК» главным поставщиком трубной продукции для этого проекта), в разработке месторождений туркменского газа на шельфе Каспийского моря.

Во время визита планируется подписать, в частности, и такие документы: Совместное заявление о развитии отношений дружбы и сотрудничества между Украиной и Туркменистаном; Соглашение между правительством Украины и правительством Туркменистана о сотрудничестве в сфере образования; Соглашение между Национальной Академией наук Украины и Национальной академией наук Туркменистана; Программу сотрудничества в сфере культуры между Министерством культуры Украины и Министерством культуры и телерадиовещания Туркменистана на 2012-2014 годы, программу сотрудничества между МИД Украины и МИД Туркменистана на 2012 год.