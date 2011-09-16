Янукович образовал делегацию для участия в работе конференции МАГАТЭ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал делегацию Украины для участия в работе 55-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии, которая состоится 19-23 сентября 2011 года в Вене (Республика Австрия).

Соответствующий Указ Президента размещен на его официальном сайте.

В частности, руководителем делегации назначена председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Елена МИКОЛАЙЧУК, ее заместителем – постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь ПРОКОПЧУК.

Президент поручил министру иностранных дел Украины Константину ГРИЩЕНКО утвердить указания делегации Украины на 55-тю сессию Генеральной конференции МАГАТЭ.