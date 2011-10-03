Уровень расчетов предприятий ТКЭ за газ остается неудовлетворительным

ДК «Газ Украины» обращает внимание местных органов власти и предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на то, что уровень расчетов теплопроизводителей за потребленный с начала прошлого отопительного периода (2010-2011 гг., с 1 октября 2010 г.) природный газ остается неудовлетворительным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 30 сентября 2011 г. задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала прошлого отопительного периода 2010-2011 годов (с 1 октября 2010 г.), составляет 4,05 млрд. грн. (без ПАО «Киевэнерго»).

Уровень расчетов предприятий ТКЭ составляет 72%.

Наибольшая задолженность (с 1 октября 2010 г.) - у предприятий ТКЭ Донецкой (750 млн. грн.), Днепропетровской (626 млн. грн.), Харьковской (590 млн. грн.), Луганской (254 млн. грн.), Одесской ( 223 млн. грн.), Львовской (137 млн. грн.), Запорожской (129 млн. грн.), Киевской (111 млн. грн.) областей, а также АР Крым (196 млн. грн.) и г. Севастополь (97 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании ОАО "Киевэнерго" за 2010-2011 гг. составляет 1,47 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. - 73%).

Компания «Газ Украины» неоднократно обращалась к руководству местных органов власти и предприятий ТКЭ с просьбой ускорить оплату задолженности за природный газ.

Также в сообщении отмечено, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

Согласно требованиям Закона Украины от 08.07.2010 № 2467-VI «Об основах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 г. № 1729, природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями природного газа.