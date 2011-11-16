Верховная Рада приняла изменения к некоторым законам

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расчетов за природный газ и электрическую энергию».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 262 из 283 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено внести изменения в Закон “О питьевой воде и питьевом водоснабжении”, в частности, уточнен ряд сроков.

Предусматривается, что уполномоченный банк - это определенное Кабинетом министров банковское учреждение, которое обслуживает текущие счета со специальным режимом использования предприятий питьевого водоснабжения.

Также законом предлагается, что средства, поступающие в качестве уплаты за предоставление услуг по питьевому водоснабжению от всех категорий потребителей, зачисляются исключительно на текущие счета со специальным режимом предприятий питьевого водоснабжения.

Средства с текущих счетов со специальным режимом использования предприятий питьевого водоснабжения перечисляются согласно алгоритму распределения средств.

Порядок открытия и закрытия текущих счетов со специальным режимом использования утверждаются правительством.

Также вносятся изменения в Закон “О теплоснабжении”, которыми предусмотрено, что алгоритм распределения средств и порядок распределения уполномоченным банком средств с текущих счетов со специальным режимом использования без платежных поручений теплопоставляющих организаций устанавливается: Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины для субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии; Национальной комиссией регулирования рынка коммунальных услуг Украины для субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность по производству тепловой энергии в объемах, превышающих уровень, установленный лицензионными условиями и правилами осуществления хозяйственной деятельности (кроме деятельности по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии); Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины для других субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность по производству тепловой энергии.

В случае, если субъект хозяйствования осуществляет деятельность по производству тепловой энергии в объемах, которые превышают уровень, установленный лицензионными условиями и правилами осуществления хозяйственной деятельности, а также деятельность по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии, для таких субъектов хозяйствования алгоритм распределения средств устанавливается Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины.

Кроме того, предусмотрено, что средства, которые поступают в качестве платы за поставленную тепловую энергию, зачисляются исключительно на текущие счета со специальным режимом использования теплопоставляющей организации.

Средства с текущих счетов со специальным режимом использования теплопоставляющих организаций перечисляются согласно алгоритму распределения средств.

Порядок открытия и закрытия текущих счетов со специальным режимом использования утверждается Кабмином.