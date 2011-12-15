«Нафтогаз Украины» за 11 месяцев увеличил освоение капитальных инвестиций на 40%

Предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины», в январе-ноябре увеличили освоение капитальных инвестиций на 40,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 6 млрд. 667,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что в целом, предприятия, относящиеся к Минэнергоугля, в январе-ноябре освоили 12 млрд. 283,8 млн. грн. капитальных инвестиций, что на 27,0% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", увеличили освоение капитальных инвестиций на 34,7%, по сравнению с 2009 годом, до 4 млрд. 885,2 млн. грн.

В целом, предприятия, относящиеся к Минэнергоугля, в 2010 году освоили 9 млрд. 807,0 млн. грн. капитальных инвестиций, что на 2,7% больше, чем за 2009 год.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.