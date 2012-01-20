СНБО разработает дополнительные меры по энергетической безопасности

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение отработать дополнительные меры по обеспечению энергетической безопасности Украины, сообщила секретарь СНБО Раиса Богатырева.

Заседание СНБО, посвященное вопросам энергетической безопасности, состоялось в пятницу под председательством президента Украины Виктора Януковича. Заседание проходило в закрытом режиме.

"Прежде всего речь идет о диверсификации источников поставок природного газа", - сказала Богатырева на брифинге в пятницу после завершения заседания совета.

По ее словам, Украина сосредоточит внимание на практическом взаимодействии с ведущими странами-поставщиками газа. Богатырева также отметила, что не менее важным направлением будет проведение переговоров по реализации проектов диверсификации как источников, так и маршрута поставок природного газа в страны ЕС.

По словам Богатыревой, на заседании совета "рассматривались крайне важные для нашей страны (Украины) вопросы, а именно: разрешение кризисной ситуации, связанной с газовым контрактом 2009 года, который был заключен с Российской Федерацией".

Секретарь Совета нацбезопасности отметила, что непомерно высокие цены по сравнению с другими странами на природный газ уменьшают конкурентоспособность украинских товаропроизводителей и создают существенные проблемы для выполнения государственного бюджета. Богатырева подчеркнула, что платить за это приходится каждому гражданину Украины, поскольку деньги расходуются не на социальные программы, а на оплату газа. Кроме того, отметила она, есть существенное давление на курс национальной валюты. В результате, по ее словам, страдают наиболее незащищенные слои населения.

"Представьте: сегодня вместо строительства современной страны и финансирования крайне важных социальных программ мы вынуждены по сути перенаправлять соответствующие налоги на нужды Российской Федерации. 96 миллиардов гривен (12 миллиардов долларов) - именно такую сумму ежегодно отдает наше государство Российской Федерации", - заявила секретарь СНБО Украины.

По словам Богатыревой, прямой убыток Украины в результате действия газовых договоров 2009 года составляет до 5 миллиардов долларов в год.