НКРЭ не изменила «зеленые» тарифы на февраль

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, (НКРЭ) сохранила отпускные тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на февраль на уровне января.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг, 26 января.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую на ветроустановках, сохранен на уровне 122,77 коп. за кВт/ч, электростанциями на биотопливе – 134,46 коп. за кВт/ч., на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВт) –84,18 коп. за кВт/ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле, – 505,09 коп. за кВт/ч.

Таким образом «зеленые тарифы» уже третий месяц подряд будут находиться на базовом минимальном уровне, оговоренном законодательными нормами. Это вызвано, прежде всего, ослаблением евро по отношению к гривне. Напомним, уровень зеленых тарифов рассчитывается исходя из курса европейской валюты по отношению к гривне.

Справка УНИАН. «Зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату утверждения розничных тарифов на электроэнергию для энергоснабжающих компаний на следующий месяц.