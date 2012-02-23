Азаров призывает не переживать из-за отказа России от транзита по украинской ГТС

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что Украина найдет выход из ситуации в случае отказа России от транспортировки газа по украинской газотранспортной системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Житомирской области, комментируя вчерашнее заявление представителей «Газпрома» об отсутствии необходимости транспортировки газа по украинской ГТС после запуска "Северного" и "Южного" потоков.

«Давайте не будем нагнетать эту ситуацию. Мы прекрасно представляем себе, что от того момента или от того пункта, что сказал этот господин (КУПРИЯНОВ – УНИАН), до момента реализации немало воды утечет, немало пройдет времени. Я всегда им говорю: Бог вам в помощь», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он высказал мнение, что в случае, если в Российской Федерации решены все проблемы и «везде такие больницы построены, все у вас сделано, все у вас хорошо: пожалуйста 20 млрд. евро – стройте».

При этом премьер подчеркнул, что у РФ есть возможность использовать украинскую ГТС для транспортировки газа. «Но если вы хотите загнать 20 млрд. евро непонятно куда – пожалуйста, Бог вам в помощь. Украина найдет выход из этой ситуации. Не надо из-за этого переживать», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что после реализации запланированных «Газпромом» газотранспортных проектов «Южный поток» и «Северный поток» транзитное значение Украины для экспорта российского газа будет равно нулю.

«После реализации всех запланированных «Газпромом» газотранспортных проектов - «Южный поток» с максимальной производительностью, «Северный поток» с дополнительными новыми нитками, - учитывая уже имеющиеся в собственности компании транспортные мощности в Беларуси и в Черном море, транзитное значение Украины для экспорта российского газа будет равно нулю», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы - проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI - 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF - по 15%.

Первая очередь газопровода «Северный поток», соединившего Россию и Германию по дну Балтийского моря, мощностью 27,5 млрд. куб. м в год была запущена 8 ноября. Запуск второй очереди, после которого мощность трубопровода удвоится, запланирован на октябрь 2012 года. В настоящее время построено 917 км из 1224 км второй нитки.

Предполагается, что в 2012 году по первой нитке «Северного потока» будет уже транспортировано до 27,5 млрд. куб. м в соответствии с техническими возможностями. Акционерами проекта Nord Stream являются российский «Газпром» (51%), германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французская GDF Suez и нидерландская Gasunie (по 9%).