Мировые цены на нефть во вторник снизились
Статистика из США не оправдала прогнозы
Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 28 февраля, снизились на фоне оказавшихся хуже прогнозов статистических данных по объему заказов на товары длительного пользования в США.
Об этом свидетельствуют итоги торгов, передает РИА "Новости".
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 2,01 доллара - до 106,55 доллара за баррель.
Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 2,62 доллара - до 121,55 доллара за баррель.
Объем заказов на товары длительного пользования в стране в январе 2012 года снизился по сравнению с декабрем 2011 года на 4%, что стало самым большим падением за три года. В январе в денежном выражении показатель составил 206,09 миллиарда долларов. Таким образом, январские данные оказались гораздо хуже прогнозов аналитиков, ожидавших снижение показателя лишь на 1,0% после роста на 3% месяцем ранее.