«Укртрансгаз» планирует привлечь у “Дельта Банка” кредит на 600 млн грн

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, намерена привлечь у “Дельта Банка” кредит в размере 600 млн грн, говорится в сообщении компании на официальном веб-портале «Государственные закупки».Согласно сообщению, компания планирует получить кредит сроком на один год с момента подписания договора.

Конечный срок подписания договора — 15 мая 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует от компании «Укртрансгаз» возврата 5,145 млрд грн.

«Укртрансгаз» не согласна с заявленными исковыми требованиями и рассчитывает на мирное решение этого вопроса.

Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

«Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2013 года активы банка составили 29,84 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 18,02 млрд грн, обязательства - 26,83 млрд грн, средства клиентов - 17,20 млрд грн, собственный капитал - 3,01 млрд грн, уставный капитал - 2,33 млрд грн.

Основными владельцами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61% акций банка) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

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