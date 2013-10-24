«Нефтехимик Прикарпатья» за 9 месяцев получил 47,6 млн грн чистой прибыли

Нефтеперерабатывающее предприятие «Нефтехимик Прикарпатья» в январе-сентябре 2013 года получило чистую прибыль в размере 47,642 млн грн, в то время как за аналогичный период 2012 года чистый убыток предприятия составил 49,565 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, выручка от реализации продукции за 9 месяцев 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 393,068 млн грн с 58,471 млн грн.

Валовой убыток предприятия за отчетный период сократился до 51,227 млн грн с 78,374 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Справка УНИАН. Предприятие «Нефтехимик Прикарпатья» (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.) – одно из старейших украинских нефтеперерабатывающих предприятий с мощностью 2,6 млн тонн в год.

В 2012 году «Нефтехимик Прикарпатья» получил чистый убыток в размере 34,473 млн грн.