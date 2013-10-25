Украина, Венгрия и Хорватия создадут газовый коридор

Украина, Хорватия и Венгрия договорились расширить существующие трубопроводы с целью создания коридора, по которому будет транспортироваться природный газ через эти три страны и подключиться к будущему Трансадриатическому газопроводу в Южной Европе.

"Новая инфраструктура позволит нам поставлять газ на восточно-европейский рынок", - сказал заместитель министра иностранных дел Хорватии Йошко Клишович. По его словам, премьер-министры трех стран готовы подписать договор в ближайшее время, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на Bloomberg.

Данный газовый корридор позволит диверсифицировать поставки голубого топлива, повысить безопасность энергопоставок в регионе и будет способствовать снижению зависимости Европы от российского газа на фоне обострения газовых отношений между Украиной и Россией.

В Хорватии коридор должен быть подключен к терминалу сжиженного природного газа на острове Крк, так же как и к Трансадриатическому газопроводу на юге страны, заявил Клишович.

ТАГ, разработанный норвежской компанией Statoil ASA, немецкой EON SE и швейцарской Axpo, будет направлять 10 млрд куб. м азербайджанского газа в год в Италию с границы Турции и ЕС, через Грецию и Албанию.

По словам Клишовича, проект может финансироваться за счет средств ЕС и заинтересованных компаний. В то же время, он не назвал стоимость реализации проекта.