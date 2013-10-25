Украина практически согласовала словацкий маршрут реверса газа

Брюссель. Украина, несмотря на противодействие российского "Газпрома", практически согласовала со Словакией реверсные поставки газа, однако сможет приступить к запуску проекта после того, как в течение ноября решит технический вопрос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил после переговоров в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером.

«Мы отработали вопрос относительно реверса через территорию Словакии. Там остался один технический вопрос, который мы решим на протяжении ноября, и у нас откроется еще один маршрут», - сказал Ставицкий.

При этом он добавил, что в случае запуска словацкого маршрута реверсных поставок газа Украина сможет получать наибольшие объемы голубого топлива - не менее 10 млрд куб. м.

«Наши возможности в год – от 6-7 млрд газа по маршрутам Венгрия – Украина и Польша –Украина", - уточнил министр.

По его словам, Украина продолжает идти путем либерализации газового рынка, собираясь таким образом решить проблему диверсификации поставок энергоносителей в страну.

"Мы собираемся осуществлять закупки газа наперед - к примеру летом, когда газ на рынках Европы дешевле", - сказал Ставицкий, добавив, что в планах правительства даже открытие спотового рынка на базе наших хранилищ, что в свою очередь даст возможность отечественным предприятиям осуществлять закупки газа по низкой цене.

Кроме того, по его словам, на переговорах с еврокомиссаром обсуждался вопрос предоставления услуг по хранению газа европейских компаний.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что Украина и Европейский Союз согласовали новый маршрут поставки природного газа в Украину из Хорватии через территорию Венгрии к украинским газовым хранилищам.

В начале недели, 22 октября, заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун заявил, что Украина приостановила поставки природного газа с территории Польши по контракту с немецким газовым трейдером RWE из-за дороговизны топлива, а кроме того, отмечает сложности с открытием поставок газа по реверсной схеме из Румынии.

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По данным польской газотранспортной компании Gaz System, c начала октября немецкий газовый трейдер RWE поставлял в Украину газ только 5-6 октября по около 0,2 млн кубометров в сутки. Это в 10 раз меньше, чем минимальные поставки газа месяцем ранее, когда компания через польскую газотранспортную систему прокачивала в Украину ежесуточно от 2 до почти 4 млн кубометров газа.

В Gaz System отметили, что, согласно действующим в Польше правилам, RWE не обязан информировать компанию о том, на какой срок он решил прекратить поставки газа, и может возобновить их в любой момент.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Ранее правительство высказывало идею заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

На данный момент реверс газа осуществляется через Венгрию. Поставки газа из Словакии должны были начаться еще в мае 2013 г., однако этого не произошло из-за противодействия российского "Газпрома", который пообещал этой стране сделать скидку на газ.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м, включая 18 млрд кубов от российского газового монополиста компании "Газпром", от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

В конце сентября польская компания PGNiG, которая является монопольным покупателем и продавцом газа в Польше и обеспечивает свои потребности в "голубом топливо" за счет собственной добычи только на около 30%, заявила о том, что готова побороться с RWE и другими неназванными компаниями за право поставлять газ в Украину, которая активно ищет других поставщиков в Европе из-за слишком дорогого газа по прямому контракту с российским "Газпромом".